Mercato - OM : Vente, avenir… Les intentions de McCourt sont confirmées !

Publié le 3 mars 2021 à 20h10 par T.M.

A l’occasion de son passage à Marseille, Frank McCourt a réaffirmé que l’OM n’était pas à vendre. Un discours également tenu auprès du maire de la cité phocéenne, Benoit Payan.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs à propos d’une vente de l’OM fleurissent. Néanmoins, à chaque fois, Frank McCourt a démenti, assurant qu’il n’était pas question de se séparer du club phocéen. Et alors que certains annoncent une cession à des investisseurs saoudiens, McCourt s’est à nouveau empressé de nier cela, tout en réaffirmant son intention de rester plusieurs années à la tête de l’OM, avant même de passer à la main à ses enfants. L’Américain semble donc là pour longtemps et il l’a d’ailleurs clairement fait savoir au maire de Marseille, Benoit Payan.

« Il me dit que le club n'est pas à vendre »