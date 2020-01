Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 14 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré la nécessité de vendre pour l'Olympique de Marseille, Valère Germain ne souhaite pas partir cet hiver et André Villas-Boas ne compte pas non plus le laisser filer.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille ne fera pas de folie. L'objectif serait même de dégraisser afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Toutefois, l'OM est tiraillé entre les besoins économiques qui pourraient pousser le club à vendre, et le rendement sportif. Solide dauphin du PSG, le club phocéen prendrait un gros risque en affaiblissant son effectif.

Germain ne veut pas partir

Par conséquent, l'OM devrait privilégier l'aspect sportif, ce qui devrait sceller l'avenir de Valère Germain. En effet, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, André Villas-Boas apprécie le profil de l'ancien Monégasque. Et surtout, Valère Germain n'a aucun intention de partir durant le mois de janvier malgré son statut de remplaçant de Dario Benedetto.