Mercato - OM : Valère Germain aurait un nouveau prétendant en Ligue 1 !

Publié le 13 janvier 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Récemment annoncé dans le viseur du FC Nantes, Valère Germain intéresserait également le Stade Rennais qui aurait évoqué le profil de l’attaquant de l’OM pour se renforcer cet hiver.

« Un départ cet hiver ? Je ne sais pas qui sort ce genre d’information, mais en tout cas moi je n’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance. Je suis là… », indiquait Valère Germain (29 ans) le 5 janvier dernier sur son avenir à l’OM, assurant donc qu’il n’avait pas l’intention de partir avant la fin du mercato hivernal. Et alors que le FC Nantes a été annoncé sur les traces de Germain, c’est désormais une autre écurie de l’Ouest de la France qui ciblerait l’attaquant de l’OM.

Le Stade Rennais intéressé par Germain ?