Mercato - OM : Une ultime chance pour Longoria avec Thiago Almada ?

Publié le 5 août 2021 à 16h30 par T.M.

Depuis de longues semaines maintenant, le nom de Thiago Almada revient du côté de l’OM. Et alors qu’on pouvait penser que l’arrivée de l’Argentin était à oublier, cela pourrait finalement ne pas être le cas. Explications.

A 20 ans, Thiago Almada est annoncé comme l’un des grands espoirs du football argentin. Si le milieu offensif est aujourd’hui propriété de Vélez Sarsfield, cela pourrait ne plus être le cas pour très longtemps. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, les rumeurs ont été nombreuses concernant Almada, surtout du côté de l’OM. En effet, le joueur de Vélez est visiblement réclamé par Jorge Sampaoli sur la Canebière. Pablo Longoria s’est alors mis au travail pour tenter de faire venir cette pépite au Vélodrome. Toutefois, ces négociations se sont avérées compliquées, notamment d’un point de vue financier. De quoi laisser alors la porte ouverte à d’autres prétendants et comme expliqué ces derniers jours, c’est Atlanta United qui avait passé la seconde pour Thiago Almada. La franchise de MLS avait même semble-t-il bouclé l’opération.

Atlanta prend rendez-vous pour janvier !

Toutefois, en ce 5 août, alors que le marché des transferts a fermé ses ports aux Etats-Unis, Thiago Almada n’a pas rejoint Atlanta United. A la surprise générale étant donné qu’on pensait l’affaire réglée comme cela avait été répété, l’Argentin appartient donc toujours à Vélez Sarsfield. Pour autant, la franchise de MLS n’aurait pas lâché l’affaire et le rendez-vous aurait déjà été pris pour janvier et le mercato hivernal. En effet, The Athletic a expliqué qu’Atlanta devrait revenir à la charge d’ici quelques mois. Avec plus de réussite cette fois ?

Une place à l’OM ?