Mercato - OM : Une star est mise à la porte, il hallucine

Un an et puis s'en va. Malgré une saison plus que correcte sous les couleurs marseillais, Alexis Sanchez n'a pas été prolongé à la fin de la saison dernière. Pour Jérôme Rothen, Pablo Longoria a commis une énorme erreur en ne proposant pas de nouveau contrat à l'international chilien, depuis remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang.

Alexis Sanchez espérait rester à l'OM cette saison, avec un salaire plus élevé. Mais l'international chilien n'a jamais obtenu ce qu'il recherchait. En fin de contrat, l'ailier n'a eu d'autre choix que de quitter la Ligue 1 pour retourner à l'Inter. Pour le remplacer, le club phocéen a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Certains estimeront que l'OM a gagné au change, mais pas Jérôme Rothen. Alors qu'Alexis Sanchez faisait son retour au Vélodrome ce mardi, l'ancien joueur du PSG a regretté son départ.

Rothen regrette le départ d'Alexis Sanchez

« Alexis Sanchez a montré à travers des négociations avec l’OM qu’il pouvait s’investir sur la durée avec l’OM. Après peut-être que faute de moyens pour l’OM, il ne pouvait s’aligner sur Alexis Sanchez. Mais malheureusement pour la direction, on a vu l grille de salaire sortir dans L’Equipe. On a vu 650 000€ par mois pour Aubameyang et 450 000 par mois pour Correa. Vous pensez que l’OM n’aurait pas pu conserver Sanchez ? A ce que je sache, il ne réclamait pas plus d’1M€ par mois. Il voulait rester avec un meilleur salaire » a-t-il confié au micro de RMC.

