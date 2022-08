Foot - Mercato - OM

OM : Une révolution en attaque concoctée par Longoria

Publié le 30 août 2022 à 12h30 par La rédaction

Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille a connu plusieurs mouvements au sein de son effectif, et notamment sur le front de l’attaque. En effet, après avoir recruté Alexis Sanchez et Luis Javier Suarez, Pablo Longoria a fait partir Arkadiusz Milik, et deux autres joueurs seraient aussi sur le départ. Une véritable révolution menée par le président espagnol de l’OM.

Le visage de l’Olympique de Marseille a changé en ce mercato estival. En effet, le club phocéen a connu beaucoup de mouvements cet été. Un secteur a été totalement remodelé par Pablo Longoria : l’attaque. Une véritable révolution menée par l’Espagnol, qui pourrait encore continuer…

L’OM entre dans le dossier Gaëtan Laborde

Ainsi, comme révélé par FootMercato , l’Olympique de Marseille aurait fait son entrée, en dernière minute, dans le dossier Gaëtan Laborde. En effet, Nice et le Stade Rennais auraient déjà un accord pour l’attaquant français, mais Pablo Longoria se serait également renseigné. Seul problème : l’OM manque de fonds. Et les départs « annoncés » en attaque n’ont pas eu lieu…

Mercato - OM : Bamba Dieng n’échappera pas à son transfert, Pablo Longoria y travaille https://t.co/arlvT3Zl3T pic.twitter.com/97y8zt5Qrz — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Bamba Dieng toujours pas parti

En effet, comme révélé ce lundi par le10sport.com, l’Olympique de Marseille a reçu une offre de la part d’un club français concernant Bamba Dieng. En effet, l’attaquant sénégalais aurait fait l’objet d’une proposition de 11M€, de la part de Lorient ou de l’OGC Nice. Pablo Longoria n’aurait pour le moment pas répondu à cette offre. Toujours dans le sens des départs, Cédric Bakambu était annoncé en discussions avec le Celta Vigo. Cependant, l’ancien attaquant de Villarreal n’a toujours pas quitté la cité phocéenne.

Milik out, Sanchez et Suarez in