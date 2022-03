Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale déjà assurée pour Longoria !

Publié le 1 mars 2022 à 6h30 par T.M.

Actuellement prêté par l’AS Rome, Cengiz Ünder entend s’inscrire sur le long terme du côté de l’OM.

Devant gérer le départ de Florian Thauvin à l’intersaison, l’OM est parti piocher à l’AS Rome. Alors que Cengiz Ünder n’entrait pas dans les plans de José Mourinho, le Turc a été prêté sur la Canebière. Un prêt assorti d’une obligation d’achat en cas de maintien de l’OM. Il ne fait donc désormais aucun doute qu’Ünder deviendra prochainement un joueur marseillais à part entière. Et pas question pour lui de quitter l’effectif de Jorge Sampaoli dans les prochains mois.

« Je veux continuer à être heureux ici »