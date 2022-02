Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cinq départs déjà garantis l’été prochain ?

Publié le 28 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Après avoir vécu un mercato hivernal plutôt agité, l’OM devrait remettre ça l’été prochain avec notamment plusieurs départs qui semblent déjà au programme. Explications.

Si Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont débarqué à l’OM en janvier, de nombreux joueurs étaient également annoncés sur le départ au cours de cette période, Pablo Longoria cherchant à dégraisser une partie de son effectif. Mais finalement, seuls Jordan Amavi (prêté avec option d’achat à l’OGC Nice) et Dario Benedetto (Boca Juniors) ont quitté l’OM, ce qui remet donc certains dossiers sensibles à l’été prochain…

Kamara, Alvaro, Mandanda… Tous sur le départ cet été ?

Le premier cas concerne bien évidemment Boubacar Kamara, qui arrive en fin de contrat avec l’OM et dont le départ libre en fin de saison ne semble plus faire l’ombre d’un doute. Par ailleurs, alors qu’ils étaient très courtisés sur le marché en janvier, Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda pourraient finalement changer d’air l’été prochain, d’autant qu’ils n’entrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Cette tendance pourrait également concerner Arkadiusz Milik, dont la rupture avec l’entraîneur argentin semble désormais assez évidente, lui qui enchaine les matchs en tant que remplaçant malgré sa redoutable efficacité. Et enfin, cas un peu spécial : William Saliba est prêté sans option d’achat par Arsenal, et l’OM n’aura probablement pas les moyens de le conserver.