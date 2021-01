Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue à 10M€ est programmée pour l’été prochain !

Publié le 28 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Attiré l’été dernier par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mickaël Cuisance pourrait finalement être acheté définitivement pour moins cher que prévu en fin de saison.

Début octobre, juste après que l’OM ait réussi à se faire prêter Mickaël Cuisance par le Bayern Munich dans les derniers instants du mercato estival, Pablo Longoria avait fait une annonce assez floue en conférence de presse sur le montant de l’option d’achat du jeune milieu de terrain français : « Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l'avais déjà dit lors de la présentation de Luis Henrique. L'option d'achat est entre 10 et 18M€, c'est plus de 10 et moins de 18 millions d'euros », avait indiqué le directeur sportif de l’OM. Et on y voit désormais un peu plus clair sur ce dossier.

Cuisance, c’est 10M€ ?

En effet, comme l’a révélé RMC Sport, l’option d’achat de Mickaël Cuisance aurait finalement été fixée à hauteur de 10M€ l’été dernier par le Bayern Munich, contrairement aux 18M€ annoncés précédemment. Et si Longoria souhaite donc enrôler définitivement Cuisance à l'OM, ce qui semblait être dans ses plans d’origine, il pourrait donc le faire pour cette somme.