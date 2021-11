Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première recrue déjà bouclée pour l’été prochain ?

Publié le 2 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Prêté par l'AS Roma cet été, Cengiz Under semble déjà s'être parfaitement acclimaté à l'OM où il espère rester très longtemps.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. En effet, pas moins de 11 nouveaux joueurs sont arrivés, à l'image de Cengiz Under, prêté par l'AS Roma. Et l'international turc semble déjà très à l'OM puisqu'il ne cache pas son intention de rester longtemps à Marseille alors que le club phocéen dispose d'une option d'achat estimée à 8M€ qui sera levée automatiquement en cas de maintien.

Under se voit à l'OM pour très longtemps