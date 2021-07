Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première fausse note dans le recrutement ?

Publié le 5 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Auteur d’un mercato de folie, Pablo Longoria semble toutefois commettre une erreur de casting avec Pau Lopez. Explication.

Après de nombreux départs pendant l’intersaison (Germain, Khaoui, Pelé, Strootman…) Pablo Longoria, a déjà bouclé plusieurs arrivées du côté de l’OM. Et l’Espagnol poursuit son super mercato d’été. Intéressé par Pau Lopez, l'OM finalise l’arrivée du portier de la Roma (26 ans). Il est désormais le grand favori pour venir concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine.

Un choix qui questionne