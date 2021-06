Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite règle ses comptes avec Villas-Boas et Zubizarreta…

Publié le 27 juin 2021 à 5h00 par T.M.

N’ayant jamais eu sa chance à l’OM, Alexandre Philiponeau a été prêté au FC Sète. Alors que le milieu de terrain ne reviendra pas chez les Phocéens, il garde notamment une certaine amertume envers Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas.

Bien qu’une génération prometteuse pointe le bout de son nez à l’OM, aucun joueur n’arrive à émerger au plus haut niveau. Cela vaut notamment pour Alexandre Philiponeau. A 21 ans, le milieu de terrain défensif était annoncé comme l’un des talents du centre de formation de l’OM. Or, n’ayant jamais pu évoluer avec l’équipe première, Philiponeau a préféré aller chercher son bonheur ailleurs. A un an du terme de son contrat, il vient d’être prêté au FC Sète.

« A deux jours de la fin du mercato, je vois que je n'entre pas dans les plans de Villas-Boas… »