Mercato - OM : Une pépite de Villas-Boas snoberait l’OM pour un club de Ligue 1 !

Publié le 23 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

Isaac Lihadji se rapprocherait un peu plus du LOSC avec qui il se serait déjà mis d’accord sur les bases d’un contrat et devrait quitter l’OM à la fin de la saison avant même d’avoir signé en tant que professionnel avec le club phocéen.

Après Timothy Weah l’été dernier, le LOSC pourrait mettre la main sur une nouveau jeune talent lors du prochain mercato estival. Suivant avec attention l’évolution de la situation contractuelle d’Isaac Lihadji depuis le début de la saison à l’OM, le club lillois occupe la pole position depuis plusieurs semaines et aurait même été en discussions très avancées avec le clan Lihadji, représenté par Moussa Sissoko, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 16 mars dernier. Journaliste pour L’Équipe , Mathieu Grégoire assurait récemment que le LOSC tenait la corde pour Lihadji, et l’affaire serait d’ores et déjà entendue.

Un contrat déjà ficelé avec le LOSC pour Lihadji ?