Mercato - OM : Quand Zubizarreta se voit conseiller... un attaquant russe !

Publié le 23 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il avait révélé des contacts avec l'OM, Alexander Kokorin, qui a évolué sous les ordres d'André Villas-Boas au Zénith Saint-Pétersbourg, se retrouve en fin de contrat et donc libre de s'engager où il le souhaite. Une aubaine pour le club phocéen ?

« Le seul club qui était proche de moi c’était Marseille (...) Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : "Je suis disponible. Le Zénith n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison. J’aimerais beaucoup vous rejoindre." (...) Ils ont alors contacté le Zénith. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zénith ne voulait pas me laisser partir là-bas ». Il y a quelques jours, Alexander Kokorin révélait avoir été en contact avec l'OM et notamment André Villas-Boas, entraîneur qu'il a côtoyé au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais à l'époque, le transfert n'avait pas pu se boucler. Toutefois, entre temps la situation a évolué et l'attaquant russe sera libre de tout contrat cet été alors que le club phocéen est en quête d'un renfort offensif. Cela pourrait donc être une grande opportunité pour les Marseillais.

Kokorin, «la bonne idée» pour l'OM ?