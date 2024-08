Thomas Bourseau

Formé à l’OGC Nice, Neal Maupay s’est exilé depuis sept ans en Angleterre. De retour de son prêt à Brentford cet été, l’attaquant français de 28 ans n’est pas contre un départ, mais assure s’éclater à Everton depuis le début de la saison. L’OM penserait à lui pour combler le vide causé par la blessure de Faris Moumbagna, mais il faudra revenir à la charge auprès des Toffees.

Neal Maupay (28 ans) pourrait être l’heureux élu pour le remplacement du malheureux Faris Moumbagna. Pour rappel, le buteur camerounais s’est rompu le ligament croisé du genou droit samedi dernier une poignée de minutes seulement après son entrée en jeu face à Brest (5-1). L’attaquant de l’OM sera éloigné des terrains pour plusieurs mois désormais et le président Pablo Longoria travaillerait de concert en coulisses avec son conseiller sportif Medhi Benatia dans le but de dénicher un attaquant afin de pallier l’absence de Moumbagna.

Mercato - OM : Ils reçoivent des offres XXL pour quitter Marseille https://t.co/9GJroxPN7O pic.twitter.com/cqfRR2dHuv — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

«Je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté»

De retour de son prêt de Brentford, Neal Maupay a pris part à deux matchs de préparation avec Everton cet été, mais n’est pas apparu sur le terrain de Goodison Park samedi dernier lors de la claque reçue par les Toffees face à Brighton (3-0). Pour autant, alors qu’il est annoncé dans le viseur de la direction de l’OM, Maupay se régale dans le club de Liverpool comme il l’a confié au Peter Crouch pour son podcast. « En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avais besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer ».

«Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait»

Si jamais l’OM souhaitait s’attacher les services de Neal Maupay, il faudrait inclure une obligation d’achat dans l’offre de prêt déjà formulée par les décideurs marseillais d’après The Guardian. En attendant, Maupay patiente tranquillement à Everton, laissant la porte ouverte à chaque possibilité. « Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sûre, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison ».