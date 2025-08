Mercato - OM : Une offre de 10M€ annoncée en direct !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Edon Zhegrova veut quitter le LOSC et pourrait rester en Ligue 1. L’OM est intéressé par l’international kosovar, pour qui Lille demande une indemnité de transfert de 20M€ bonus compris. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, il y a peu de chances que Marseille propose ce montant et sa première offre devrait se situer aux alentours des 10M€.

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et d’ Igor Paixão (25 ans), l’ OM aimerait maintenant s’attacher les services d’ Edon Zhegrova (26 ans). À un an de la fin de son contrat, l’international kosovar (34 sélections) a refusé une offre de prolongation du LOSC , qu’il souhaite quitter. Mais les Dogues demandent tout de même 20M€ pour s’en séparer.

« Ça m'étonnerait que la première proposition dépasse les 10M€ »

Selon lui, l’OM ne devrait pas répondre aux attentes du LOSC et pourrait faire une première offre de 10M€ : « En tout cas ça m'étonnerait que l'OM ait les finances pour une telle formule. Ça peut être 10M€ + 10M€ de bonus ou alors 15+5... mais 20M€ tout de suite comme veut Lille, ça ne me parait pas possible. Et on va voir ce que va proposer l'OM, mais ça m'étonnerait que la première proposition dépasse les 10M€. »