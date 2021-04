Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle menace se dessine pour Milik !

Publié le 25 avril 2021 à 23h45 par A.C.

Après la Juventus, l’Inter, l’Atlético de Madrid, le PSG ou encore le Borussia Dortmund, un autre club va faire irruption dans le dossier Arkadiusz Milik.

Après des graves blessures au genou et six mois sans joueurs le moindre match, Arkadiusz Milik renait de ses cendres à l’Olympique de Marseille. Après une blessure qui a freiné son adaptation, l’ancien du Napoli enchaine, avec notamment six buts en douze rencontres toutes compétitions confondues. Mais les prestations de Milik n’ont pas échappé à la Juventus, qui le suit depuis le printemps 2020, alors que d’autres clubs se son joint au dossier ces derniers mois. C’est le cas de l’Atlético de Madrid, mais également du Paris Saint-Germain, à en croire les indiscrétions de Tuttosport .

Arsenal également dans le coup pour Milik ?