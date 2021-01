Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace venue d'Angleterre pour un cadre de Villas-Boas ?

Publié le 5 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Dans sa dernière année de contrat avec l'OM, Jordan Amavi est courtisé. L’arrière gauche, dont la priorité reste toujours du côté du club phocéen, suscite l’intérêt d'un club de Premier League.

En difficulté financièrement, l’OM va être dans l’obligation de se séparer de quelques uns de ses éléments. En plus de cela, les dirigeants marseillais doivent gérer de gros dossiers comme ceux de Florian Thauvin et de Jordan Amavi. Deux cadres d’André Villas-Boas qui arrivent en fin de contrat et qui doivent être prolongés, sous peine de les voir partir libres au terme de la saison. Alors que rien n’est encore fait pour le moment, l’OM pourrait voir Amavi quitter le sud de la France pour retourner en Angleterre, après un passage à Aston Villa de 2015 à 2017.

Crystal Palace en quête d’un arrière gauche