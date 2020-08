Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente se profile pour l'OM !

Publié le 10 août 2020 à 2h45 par A.M.

Contraint de vendre cet été, l'Olympique de Marseille pourrait prochainement voir débarquer Arsenal sur Morgan Sanson.

Le mercato de l'Olympique de Marseille est déjà lancé. Le club phocéen a effectivement obtenu le prêt de Leonardo Balerdi et la signature de Pape Gueye qui a débarqué libre en provenance du Havre. Malgré tout, cela n'empêche pas l'OM de conserver son but initial, à savoir vendre massivement afin de rester dans les clous du fair-play financier. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés, à commencer par Morgan Sanson, très convoité en Premier League et qui possède une belle valeur marchande.

Arsenal fonce sur Sanson