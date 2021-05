Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande nouvelle se précise pour le projet McCourt !

Publié le 19 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté au Genoa par l’OM qui ne compte plus du tout sur ses services, Kevin Strootman devrait définitivement quitter le club cet été. Ce qui soulagerait les finances du projet McCourt…

Arrivé à l’OM durant le mercato estival 2018 pour 25M€ et avec un salaire colossal estimé à 4,5M€ par an, Kevin Strootman a rapidement pris des allures de flop. Incapable de retrouver son meilleur niveau jusqu’à devenir remplaçant de luxe sous les ordres d’André Villas-Boas, l’international hollandais a finalement quitté l’OM en janvier dernier pour aller se relancer en prêt, au Genoa. Et son cas devrait animer le prochain mercato estival…

Strootman définitivement au Genoa cet été ?

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport mardi, le Genoa souhaiterait conserver définitivement Kevin Strootman cet été. Les dirigeants italiens auraient pour cela prévu de négocier les modalités du dossier avec l’OM afin de trouver une solution, notamment sur la question du salaire de Strootman. Mais il semblerait que le projet McCourt soit bien parti pour se débarrasser de son indésirable le plus encombrant sur le plan financier…