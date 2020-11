Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande avancée pour le transfert de Thauvin ?

Publié le 15 novembre 2020 à 16h15 par H.K.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat du côté de l’OM, Florian Thauvin pourrait bien quitter la cité phocéenne l’été prochain, libre de tout contrat. Et une grande avancée pourrait avoir lieu dans ce dossier…

L’avenir de Florian Thauvin reste une question cruciale du côté de l’OM. Pablo Longoria n’aurait toujours pas abandonné l’idée de faire prolonger l’ailier français au sein du club phocéen, mais les négociations n’avanceraient toujours pas, et un accord tarde à venir. Une situation qui permet donc à différents clubs de se positionner dans le dossier, et le Milan AC aurait déjà fait un pas vers l’OM afin de prendre la température concernant un transfert de Thauvin. Et une grande avancée pourrait bientôt avoir lieu…

Le départ de Castillejo se précise