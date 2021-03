Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une figure du projet McCourt en plein doute…

Publié le 23 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi est en train de négocier une prolongation avec sa direction. Mais il observe également les possibilités à l’étranger…

« Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance », expliquait Jordan Amavi en janvier dernier, et le latéral gauche de l’OM n’excluait donc aucune option pour son avenir alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Recruté par le club phocéen à l’été 2017, soit quelques mois après le début de l’ère McCourt, Amavi s’était imposé comme un titulaire en puissance à l’OM. Mais rien n’est encore fixé pour son avenir…

Amavi discute avec l’OM… et à l’étranger !

En effet, comme l’a indiqué L’Equipe dans ses colonnes lundi, Jordan Amavi négocie bien avec la direction de l’OM dans l’optique d’une éventuelle prolongation. Mais en parallèle, le latéral gauche tricolore travaille sur plusieurs portes de sortie à l’étranger. Et Amavi semble donc en plein doute pour son futur…