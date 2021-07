Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme chance à saisir pour Boga ?

Publié le 10 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

Révélation de Sassuolo ces deux dernières années, Jérémie Boga affole de plus en plus de clubs.

A force d'aligner les prestations convaincantes, Jérémie Boga est devenu une valeur sure de Serie A. Cela n’a échappé à personne, puisque les plus grands clubs du championnat ont commencé à s’intéresser à lui, comme le Napoli. Mais le talent de Boga a également traversé les frontières de l’Italie, puisque selon nos informations plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés, notamment l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ! Un autre club semble toutefois avancer à grands pas et pourrait bien doubler l’OM et l’OL...

L’Atalanta a les mains liées pour Boga