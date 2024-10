Mercato - OM : Une catastrophe impossible avec De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a paraphé un contrat de 3 ans avec le club phocéen. Mais l'Italien respectera-t-il pour autant cet engagement ? Récemment, les techniciens ne faisaient pas long feu sur le banc de l'OM. Jorge Sampaoli ou encore Igor Tudor sont partis après seulement une saison. Cela se répètera-t-il avec De Zerbi ? Pablo Longoria a répondu à ce sujet.

Au cours des dernières saisons, les entraîneurs ont défilé sur le banc de l'OM. En effet, la longévité d'un technicien à Marseille n'a jamais été très longue dernièrement. Jorge Sampaoli et Igor Tudor sont restés un an, quand Marcelino et Gennaro Gattuso sont restés quelques mois si ce n'est quelques semaines pour l'Espagnol. Quid maintenant de Roberto De Zerbi ? Le nouvel entraîneur de l'OM a paraphé un contrat de 3 ans durant l'intersaison. La catastrophe pourrait-elle alors se répéter avec l'Italien ?

« Dans son passé, il a déjà connu ces ambiances passionnelles »

Pour L'Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur cette instabilité sur le banc de l'OM. cela touchera-t-il Roberto De Zerbi ? Le président de l'OM a alors répondu : « Je n'ai pas de boule de cristal. (il sourit.) Roberto De Zerbi connaissait l'ambiance de l'OM, l'ADN de ce club au moment de nos premières discussions. Dans son passé, il a déjà connu ces ambiances passionnelles. Psychologiquement, c'est important pour moi. Le deuxième point : c'est un entraîneur jeune (45 ans), qui a déjà mené des projets à moyen terme, comme à Sassuolo (2018-2021), il a la capacité de construire une équipe, une identité. Ce type d'entraîneur moderne, dans l'innovation, te permet de voir plus loin ».

De Zerbi ressemble à Longoria

« Ce qui me plait c'est qu'il me ressemble ? Je pense souvent à cela : "Tu te réveilles le matin et tu te demandes pourquoi tu fais du football". Il y a 100 000 motifs, non ? Moi, je me souviens quand j'avais 5 ans et que j'étais dans un stade. Eh bien, dans notre première discussion avec De Zerbi, je lui ai demandé pourquoi il avait voulu être entraîneur, il m'a dit : "J'aime tellement le football, j'allais au Mario Rigamonti pour voir les matches, c'était énorme." Ça me ressemble et dans le quotidien, j'ai la sensation qu'il est quelqu'un avec qui je peux partager encore plus de choses que dans une relation basique entraîneur-président », a poursuivi Pablo Longoria sur Roberto De Zerbi.