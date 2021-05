Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Luis Campos à l’OM ? La réponse !

Publié le 14 mai 2021 à 7h45 par T.M.

Alors que le nom de Luis Campos est souvent revenu du côté de l’OM, la réponse est arrivée concernant l’arrivée du Portugais.

Pour donner un nouveau souffle à son projet, Frank McCourt a décidé d’opérer plusieurs changements à l’OM. Le principal ? Le départ de Jacques-Henri Eyraud de son poste de président, remplacé par Pablo Longoria. Précédemment en charge du sportif, l’Espagnol a désormais les pleins pouvoirs. Mais suite à cette promotion, l’une des questions était de savoir si quelqu’un remplacerait Longoria au poste de directeur sportif. Sur la Canebière, un nom est alors revenu avec insistance, notamment dans le cadre d’un futur rachat de l’OM, celui de Luis Campos.

« Aucun contact entre Campos et l’OM »