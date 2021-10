Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ünder est validé par un ancien attaquant du PSG !

Publié le 23 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Cengiz Ünder est un élément plein de promesse pour le club phocéen. Et son compatriote Mevlut Erding, passé par le PSG, se prononce sur son profil.

« Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria qui a beaucoup insisté. Venir à l'OM, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prise dans ma carrière », indiquait récemment Cengiz Ünder sur les coulisses de son arrivée à l’OM, lui qui a été prêté par l’AS Rome avec une option d’achat fixée à 8,5M€. Un joli coup sur le papier pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, et même un ancien attaquant du PSG valide le recrutement d’Ünder à l’OM.

« Ça ne me surprend pas de le voir réussir à l’OM »