Mercato - OM : Un transfert XXL déjà prévu pour 2026 ?

Au cours des dernières semaines, Leonardo Balerdi a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Annoncé notamment dans le viseur de la Juventus, l'Argentin a toutefois été déclaré intransférable par l'OM. Un départ cet été n'est donc pas à l'ordre du jour. En revanche, dans un an, la tendance risque d'être différente.

Longtemps critiqué à l'OM, Leonardo Balerdi est aujourd'hui l'un des patrons de l'équipe de Roberto De Zerbi. Capitaine du club phocéen, l'Argentin est maintenant indéboulonnable. Pourtant, d'ici quelques mois, il est prévu que l'OM se sépare de Balerdi, lui qui est pourtant sous contrat jusqu'en 2028.

Entre l'OM et Balerdi, c'est bientôt fini ! Cet été, l'OM a fermé la porte à double tour pour un départ de Leonardo Balerdi, le déclarant intransférable. Mais voilà qu'à l'été 2026, ça devrait être complètement différent. En effet, L'Equipe fait savoir que ça devrait être la dernière saison de Balerdi à Marseille, qui devrait donc être vendu dans un an. De quoi permettre à l'OM d'encaisser un joli chèque ?