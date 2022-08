Foot - Mercato - OM

OM : Un incroyable rebondissement se précise sur le mercato

Publié le 15 août 2022 à 20h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM et alors qu’il est annoncé avec insistance sur le départ pour éviter qu’il ne parte libre dans un an, Duje Caleta-Car fait couler beaucoup d’encre en cette période de mercato. Et si aucune solution n’est trouvée dans ce dossier, une prolongation pourrait bel et bien lui être proposée.

Récemment interrogé en conférence de presse sur le cas Duje Caleta-Car, Pablo Longoria avait mis la pression sur le défenseur central croate de l’OM : « La situation de Duje est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club », a annoncé le président de l’OM, invitant donc son joueur à se trouver un club avant la fin du mercato.

Aucune solution pour Caleta-Car

Seulement voilà, Caleta-Car peine à trouver preneur sur le marché des transferts, et cette situation pourrait bien contraindre l’OM à revoir sa copie dans cet épineux dossier du mercato…

