Mercato - OM : Un transfert à 2M€ bien engagé pour Longoria

Publié le 29 octobre 2022 à 05h30

Ces dernières saisons, plus en odeur de sainteté à l'OM, Nemanja Radonjic a enchainé les prêts. Et lors du mercato estival, le Serbe a encore fait ses valises. Cette fois, il a pris la direction de l'Italie, s'engageant avec le Torino. Et de l'autre côté des Alpes, Radonjic renait. D'ailleurs, ce prêt pourrait prochainement se transformer en transfert définitif.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria s'est débarrassé de nombreux indésirables de l'OM. Cela a donc été le cas avec Kevin Strootman, Jordan Amavi, Luis Henrique ou encore Nemanja Radonjic. De retour d'un prêt à Benfica, le Serbe est donc immédiatement reparti, prenant alors la direction du Torino. Prêté avec option d'achat au club turinois, Radonjic s'épanouit d'ailleurs en Serie A.

Radonjic profite au Torino

Pour le Gazzetta dello Sport , Nemanja Radonjic est d'ailleurs revenu sur son départ de l'OM pour le Torino. Un choix qu'il ne regrette clairement pas malgré sa baisse de salaire : « Cet été, j'ai dit à mon agent : "Je ne veux que le Toro". J'aimais l'idée de retourner en Italie et je voulais travailler avec (Ivan) Juric. Avant de signer, le coach m'a dit : "J'ai besoin de toi". J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre (du projet), c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire ».

