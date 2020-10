Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 20M€ ? La réponse !

Publié le 1 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

A quelques jours de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille souhaiterait encore se renforcer. Mais sans vente, il sera difficile de recruter.

Malgré l'arrivée de quatre recrues (Gueye, Balerdi, Nagatomo et Henrique), André Villas-Boas n'a pas caché sa volonté de voir débarquer un cinquième renfort : « Le mercato peut encore donner des bonnes ou mauvaises surprises mais c'est possible qu'on ait des options de dernière minute à évaluer pour les arrivées ou les départs. Je pense que notre mercato a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour démarrer les trois compétitions ». Toutefois, comme l'explique un agent français, sans vente importante, l'OM aura du mal à investir.

«Sans vente significative, je ne les vois pas mettre 15 ou 20M€ sur un joueur»