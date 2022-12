Mercato - OM : Un transfert à 10M€ s’offre à Longoria

Axel Cornic

Après un clash avec José Mourinho, Rick Karsdorp est devenu indésirable en son club de l’AS Roma et à quelques jours du mercato hivernal, il chercher désespérément une solution. Pablo Longoria est prêt à lui tendre la main et pour le moment, l’Olympique de Marseille semble bel et bien être l’une des seules solutions pour le Néerlandais.

La liste des joueurs étant passés de l’AS Roma à l’OM ces dernières années est très longue... et elle pourrait connaitre des nouveaux noms ! Rick Karsdorp est en effet annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, alors que José Mourinho ne veut plus de lui à Rome.

Le silence total pour Karsdorp

D’après les informations de TMW , les agents de Karsdorp comme les Giallorossi ont ratissé le terrain afin de trouver une solution pouvant satisfaire tout le monde. Or, pour le moment ils ont surtout essuyé des échecs, avec notamment la Juventus qui aurait décidé d’aller voir ailleurs.

La Roma veut un transfert à 10M€

Car si l’AS Roma souhaite se séparer de Karsdorp, elle ne veut pas le brader pour autant. Le prix initial avait été fixé à 12 ou 15M€, puis a été baissé face à la pénurie d’offres. Il tournerait désormais autour de 10M€, ce qui semble toujours très cher pour les clubs intéressés.