Transferts - ASSE : Batlles prépare une grosse surprise à 4M€ sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’ASSE aurait l’intention de mettre la main sur un gardien de but après les prestations décevantes d’Etienne Green et de Matthieu Dreyer. Longtemps, la piste Gauthier Gallon a fait office de priorité pour Laurent Batlles. Mais l’entraîneur stéphanois aurait décidé de mettre de côté ce dossier et de s’attaquer à un autre profil.

L’ASSE a annoncé l’arrivée de Gaëtan Charbonnier. Le joueur de 33 ans débarque dans le Forez pour renforcer le secteur offensif. Mais durant le mois de janvier, d’autres recrues devraient poser leurs valises à Saint-Étienne. Entraîneur de l’ASSE, Laurent Batlles attendrait notamment l’arrivée d’un gardien de but.

Mercato - ASSE : Après Charbonnier, Batlles attend une réponse pour ce transfert https://t.co/XjChZdBQTf pic.twitter.com/GrMkGzLCMu — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Un gardien de but recherché

Gardien numéro un en début de saison, Etienne Green a été déclassé après des prestations catastrophiques en Ligue 2. Sa doublure, Matthieu Dreyer n’a pas fait mieux. Un véritable point faible pour l’ASSE, qui compte se renforcer. Longtemps, la piste Gauthier Gallon a fait office de priorité, mais Batlles aurait une autre idée en tête.

La piste Larsonneur lancée

Désormais, la priorité de l’ASSE se nommerait Gautier Larsonneur. Prêté par Brest à Valenciennes, le gardien de 25 ans serait estimé entre 3 et 4M€. Des premières discussions ont eu lieu et Larsonneur serait disposé à rejoindre l’ASSE. Affaire à suivre...