Mercato - OM : Grande nouvelle pour ce transfert à 15M€ de Longoria

En plein malaise à l'AS Roma, Rick Karsdorp pourrait quitter les Giallorossi dès cet hiver. Pablo Longoria serait à l'affût, ce dernier souhaitant renforcer le couloir droit d'Igor Tudor à l'OM. Le Néerlandais aurait cependant été proposé à la Juventus. Toutefois, le club turinois ne serait pas vraiment intéressé par le joueur de 27 ans.

Alors qu’Igor Tudor a déjà Jonathan Clauss et Issa Kaboré à sa disposition dans son couloir droit, Pablo Longoria aimerait apporter du renfort à ce poste. Le président de l’OM scruterait donc le marché des transferts à la recherche de l’option idéale. Ainsi, il aurait coché le nom de Rick Karsdorp sur sa liste. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le Néerlandais ne s’entendrait plus avec José Mourinho. Un départ en hiver serait donc d’actualité. Mais le joueur de 27 ans pourrait rester en Italie.

Rick #Karsdorp has been offered to #Juventus in the last weeks, but the dutch right fullback is not a #Juve’s target because his skills don’t convince coach Max #Allegri, who prefers a right fullback with other technical features. #transfers #ASRoma