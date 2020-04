Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario catastrophe se confirme pour Florian Thauvin !

Publié le 20 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne semblant pas enclin à proposer une prolongation de contrat à Florian Thauvin, l’OM se dirigerait bien vers l’option de laisser partir libre le champion du monde tricolore.

Écarté des terrains depuis sa blessure à la cheville l’été dernier, Florian Thauvin n’a joué qu’en début mars face à Amiens (2-2) avant que l’épidémie du Coronavirus ne pousse la FFF à suspendre les compétitions et le gouvernement français à mettre en place un confinement. En manque de compétition, l’ailier de l’OM ne devrait pas déchaîner les passions chez les clubs européens cet été, alors que ce serait le moment parfait pour le vendre, compte tenu de sa situation contractuelle. Le champion du monde tricolore est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021 et le club phocéen ne semblerait pas enclin à lui offrir une prolongation, comme le 10 Sport vous le révélait le 9 mars. On vous dévoilait en exclusivité que le clan Thauvin ne disposait pas de la moindre offre de la part de ses dirigeants. Un départ libre à la fin de son contrat n’était et ne serait toujours pas une option à écarter.

Thauvin parti pour quitter l’OM libre ?