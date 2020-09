Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil à la Neymar bientôt recruté par Villas-Boas !

Publié le 22 septembre 2020 à 7h00 par B.C.

À la recherche d'un attaquant, l'Olympique de Marseille pourrait rapidement boucler l'arrivée de Luis Henrique, attaquant de Botafogo.

André Villas-Boas n'a jamais caché son souhait de recruter un attaquant avant la fin du mercato estival, et l'entraîneur de l'OM serait proche du but. Ce dimanche soir après le nul contre le LOSC (1-1), le Portugais a annoncé l'arrivée imminente d'un attaquant. « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent (…) je pense qu'il prendra l'avion demain soir. Son nom n'est jamais sorti dans les médias », a-t-il révélé. D'après RMC , il s'agirait de Luis Henrique, âgé de 18 ans et évoluant à Botafogo. Un joueur convoité que peu de personnes connaissent en France. Invité de RMC ce lundi, Salomon Kalou, qui évolue avec Luis Henrique depuis cet été, s'est prononcé sur les qualités du Brésilien et ose la comparaison avec Neymar.

« Il est de la même lignée que les ailiers brésiliens comme Neymar »