Mercato - OM : La succession de Saliba plombée par un cador européen ?

Publié le 9 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son secteur défensif lors du mercato estival, l’OM penserait à Evan Ndicka, mais pour le joueur de Francfort, il faudra composer avec la concurrence de Manchester United.

Le secteur défensif devrait être l’une des priorités de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. En effet, William Saliba, prêté sans option d’achat, devrait faire son retour à Arsenal, tandis que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez devraient également quitter la cité phocéenne. Pablo Longoria se montre déjà actif pour trouver leurs successeurs, et pourraient aller piocher chez l’un des finalistes de la Ligue Europa. En effet, l’OM s’intéresserait au joueur de Francfort, Evan Ndicka, sous contrat en Allemagne jusqu’en juin 2023. Cependant, les Marseillais ne seraient pas seuls sur ce dossier.

Manchester United s’intéresse à Ndicka

L’Olympique de Marseille devrait faire face à un concurrent de taille dans la course à la signature d’Evan Ndicka. En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Manchester United, qui désire renforcer copieusement son effectif afin de retrouver les sommets le plus rapidement possible, s'intéresserait également à la situation du Français. Pas sûr que l'OM puisse faire jeu également avec les Red Devils...