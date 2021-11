Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier pas fait vers le départ de Kamara ?

Publié le 14 novembre 2021 à 1h30 par A.C.

Pablo Longoria semble vouloir vendre Boubacar Kamara cet hiver, afin d’éviter de le perdre gratuitement en juin prochain.

L’avenir de Boubacar Kamara devrait se décider dans les deux prochains mois. Le défenseur de 21 ans est en effet en fin de contrat et les indiscrétions récentes sur le sujet ne penchent pas vraiment pour une prolongation. Ainsi, Sport Mediaset a annoncé que Pablo Longoria souhaiterait le vendre lors du mercato hivernal, avec d’ailleurs de nombreux clubs qui semblent intéressés. C'est le cas de la Juventus et de l’AC Milan, mais également de Newcastle et Wolverhampton, qui l’avaient déjà approché cet été.

La Juve a approché Kamara et Longoria