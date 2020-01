Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier échec pour Aulas avec ce buteur de Ligue 2 ?

Publié le 15 janvier 2020 à 19h00 par T.M.

Alors que l’OM et l’OL seraient à la lutte pour Tino Kadewere, les Gones auraient dégainé les premiers pour l’attaquant du Havre. En vain…

Avec 18 buts en 20 matchs, Tino Kadewere est l’un des talents de Ligue 2. Toutefois, pas sûr que l’attaquant du Havre s’y éternise. En effet, les prestations du Zimbabwéen ne passent pas inaperçues. Plusieurs clubs auraient ainsi coché le nom de l’attaquant de 24 ans. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt de l’OM et de l’OL pour Kadewere. Et visiblement, sur les bords du Rhône, on serait passé à la vitesse supérieure pour le protégé de Paul Le Guen.

Une offre insuffisante !