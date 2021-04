Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ à 0€ est presque confirmé !

Publié le 3 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée à l’OM, Saîf-Eddine Khaoui a clairement laissé entendre vendredi qu’il quitterait le club au terme de son contrat en juin.

Au même titre que Florian Thauvin, Jordan Amavi ou encore Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui (25 ans) arrivera en fin de contrat avec l’OM en juin prochain. Et le milieu offensif tunisien, président au sein du club phocéen depuis 2016, semble partant même s’il retrouve un temps de jeu légèrement supérieur ces derniers mois. Interrogé en conférence de presse vendredi, Khaoui a d’ailleurs semblé relativement fataliste quant à son avenir…

« Je n’ai pas de regrets »