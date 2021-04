Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli annonce son probable départ !

Publié le 2 avril 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 2 avril 2021 à 13h15

Très peu utilisé par l’OM depuis son arrivée en 2016, Saîf-Eddine Khaoui arrive au terme de son contrat, et le milieu offensif tunisien confirme la tendance d’un départ pour l’été prochain.

Considéré comme un espoir prometteur à son arrivée à l’OM à l’été 2016 pour seulement 1M€, Saîf-Eddine Khaoui (25 ans) n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club phocéen. Le milieu offensif tunisien a vu les entraîneurs défiler ces dernières années, sans jamais vraiment parvenir à faire son trou à l’OM, lui qui avait notamment été envoyé en prêt à Troyes puis au SM Caen. Interrogé en conférence de presse ce vendredi Khaoui a clairement laissé entendre qu’il quitterait l’OM libre en fin de saison et a fait le point sur son avenir.

« Quand tu sors de ce club, tu peux aller partout »