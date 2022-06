Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau double coup bouclé par Pablo Longoria ?

Publié le 17 juin 2022 à 19h10 par Axel Cornic

A la recherche de renforts en attaque, Pablo Lopgnoria aurait multiplié les pistes et elles ne semblent pas toute mener à l’étranger. Le président de l’Olympique de Marseille suivrait en effet Justin Kluivert, qui évolue en Ligue 1 depuis l’été dernier et son prêt de l’AS Roma à l’OGC Nice. Son entraineur José Mourinho ne voudrait toujours pas de lui et le Néerlandais pourrait donc être une option intéressante pour l’OM.

Si les départs de Boubacar Kamara et de William Saliba doivent être remplacés, d’autres secteurs de jeu semblent demander l’attention de Pablo Longoria, notamment sur les côtés. Des profils offensifs sont recherchés et plusieurs noms ont été évoqués récemment, avec notamment Joaquin Correa et Alexis Sanchez, que Jorge Sampaoli a déjà entrainé par le passé. Le président de l’Olympique de Marseille s’intéresse également à des talents de Ligue 1 et après l’échec rencontré avec Mohamed Ali-Cho, il souhaiterait se rattraper avec Justin Kluivert, qui est actuellement prêté par l’AS Roma à l’OGC Nice.

Longoria veut Veretout et Kluivert