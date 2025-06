Mercato - OM : Un mensonge de De Zerbi révélé au grand jour ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM est très intéressé par Facundo Medina, le club marseillais pourrait inclure Neal Maupay afin de faciliter les négociations avec le RC Lens, qui apprécie son profil. Beaucoup moins utilisé en deuxième partie de saison dernière, l’attaquant âgé de 28 ans pourrait quitter Marseille, alors que Roberto De Zerbi avait assuré qu’il le voudrait « jusqu’à ce que je parte d’ici ».

Après avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomes (24 ans), enfin de contrat avec le LOSC, l’OM avance aussi sur la piste Facundo Medina. Comme indiqué par Foot Mercato, l’international argentin (6 sélections) a un bon de sortie au RC Lens, qu’il a rejoint à l’été 2020. Le défenseur âgé de 25 ans donnerait alors sa préférence à Marseille, où il pourrait s’engager jusqu'en juin 2030, mais les deux clubs doivent encore trouver un terrain d’entente.

Medina à l’OM, Maupay au RC Lens ? En ce sens, le RC Lens réclamerait au moins 20M€ pour se séparer de Facundo Medina, mais un joueur de l’OM pourrait être inclus dans l’opération. En effet, selon Foot Mercato, Neal Maupay serait très apprécié par les Sang et Or. Prêté avec option d’achat obligatoire par Everton l’été dernier, l’attaquant âgé de 28 ans sort d’une saison à 4 buts et 4 passes décisives, mais a vu son temps de jeu baisser drastiquement après l’arrivée d’Amine Gouiri lors du mercato hivernal.