Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur d’Arsenal veut absolument signer à Marseille !

Publié le 4 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat avec Arsenal sans pour autant entrer dans les plans du club londonien, William Saliba devrait repartir en prêt cette saison. Et l’ancien défenseur de l’ASSE a fait de l’OM sa priorité…

Ça bouge à l’OM, et notamment dans le secteur défensif ! Samedi matin, le club phocéen a officialisé le recrutement définitif de Leonardo Balerdi qui était prêté la saison, et Jorge Sampaoli serait en quête d’un autre profil XXL en charnière centrale. Duje Caleta-Car était annoncé sur le départ afin de renflouer les caisses de l’OM, le nom de William Saliba (20 ans, Arsenal) revient avec insistance depuis quelque temps. Et pour cause…

Saliba fait de l’OM sa priorité

Comme l’a annoncé The Athletic samedi, William Saliba souhaiterait absolument rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt cet été, comme ce fut le cas la saison passée du côté de l’OGC Nice. Malgré des sollicitations en provenance de Newcastle ou encore du LOSC, l’ancien défenseur central de l’ASSE envisagerait donc l’OM en priorité. Affaire à suivre…