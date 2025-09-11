Mercato - OM : Un «investissement très important» est annoncé à l'étranger !

Très actif cet été, l'OM s'est massivement renforcé, mais a également dégraissé son effectif par le biais de quelques jolis ventes à l'image de celle de Jonathan Rowe à Bologne pour environ 17M€. Un «investissement important» pour le club italien comme le confirme son directeur sportif Giovanni Sartori.
En plus de s'être renforcé, l'OM a également bien vendu comme en témoigne le transfert de Jonathan Rowe à Bologne pour 17M€. L'autre protagoniste de la bagarre dans le vestiaire du Stade Rennais avec Adrien Rabiot, va découvrir un nouveau championnat et Giovanni Sartori, directeur sportif du club italien mais la pression sur son nouveau joueur.
Bologne évoque le transfert de Rowe
« Je dois dire qu'il s'agit d'un investissement très important (l'attaquant est arrivé de Marseille pour 17 millions d'euros, ndlr). Espérons qu'il nous apporte ce que nous attendons tous de lui », confie-t-il dans une interview accordée à TMW. Mais de façon globale, Bologne a été très actif en rapatriant notamment deux gros noms du football italien en Serie A à savoir Ciro Immobile et Federico Bernardeschi.
«Il s'agit d'un investissement très important»
« Nous avons pensé à ces deux joueurs qui voulaient revenir en Italie, ils ont beaucoup apporté au football italien, ils ont continué à bien jouer à l'étranger et nous avons pensé qu'ils pourraient aussi apporter beaucoup à Bologne, étant donné que cette année, nous aurons quatre compétitions, si l'on compte également la Supercoupe d'Italie. Espérons que leur expérience nous permettra de faire un bond en avant en termes de qualité », se réjouit Giovanni Sartori.