Mercato - OM : Un «investissement très important» est annoncé à l'étranger !

Très actif cet été, l'OM s'est massivement renforcé, mais a également dégraissé son effectif par le biais de quelques jolis ventes à l'image de celle de Jonathan Rowe à Bologne pour environ 17M€. Un «investissement important» pour le club italien comme le confirme son directeur sportif Giovanni Sartori.

Bologne évoque le transfert de Rowe « Je dois dire qu'il s'agit d'un investissement très important (l'attaquant est arrivé de Marseille pour 17 millions d'euros, ndlr). Espérons qu'il nous apporte ce que nous attendons tous de lui », confie-t-il dans une interview accordée à TMW. Mais de façon globale, Bologne a été très actif en rapatriant notamment deux gros noms du football italien en Serie A à savoir Ciro Immobile et Federico Bernardeschi.