Mercato - OM : Un gros départ à prévoir en plus de Kamara ? La réponse !

Publié le 13 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Bien qu'il soit parfois annoncé parmi les joueurs sur le départ, Valentin Rongier se montre catégorique et assure qu'il ne quittera pas l'OM cet été.

Alors que l'OM pourrait être contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses, de nombreux joueurs pourraient être concernés. Boubacar Kamara devrait lui partir libre, mais certains de ses coéquipiers sont convoités sur le marché à l'image de Valentin Rongier. Toutefois, l'ancien Nantais assure qu'il n'a pas l'intention de quitter l'OM cet été.

Rongier veut rester à l'OM