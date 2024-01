Mercato - OM : Un «Golden Boy» bientôt à Marseille ?

La rédaction

Depuis son arrivée à Manchester United en 2015, Anthony Martial n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sur le front de l'attaque mancunienne. Alors qu'il arrivera en fin de contrat au mois de juin, Anthony Martial était pressenti à un départ cet hiver, mais il devrait finalement poursuivre l'aventure chez les Red Devils jusqu'à cet été. Alors que des rumeurs l'envoyaient à l'OM cet hiver, Martial débarquera-t-il finalement sur la Canebière l'été prochain ?

Transféré de l'AS Monaco à Manchester United en 2015, Anthony Martial, notamment élu Golden Boy la même année, a réalisé des débuts prometteurs sous ses nouvelles couleurs. Seulement, au fil des saisons, l'ancien Monégasque, entre la concurrence et des performances en bernes, n'a jamais véritablement réussi à se faire une place de choix. Ainsi, il a fait régulièrement l'objet de départs.

Martial devrait rester à Manchester United jusqu'à la fin de la saison

En fin de contrat en juin avec les Red Devils , Anthony Martial est libre de s’engager où il le souhaite en vue de l'été prochain cet été. Et depuis quelques jours, une rumeur l'envoie du côté de l'OM cet hiver. Mais, sauf retournement de situation, l’international français (30 sélections), devrait rester dans le nord de l'Angleterre jusqu’à la fin de la saison.

Vers un départ de Martial à l'OM l'été prochain ?