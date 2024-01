Mercato - OM : Coup de gueule de Riolo sur le prochain transfert

Arnaud De Kanel

L'OM est sur le point de boucler la vente de Renan Lodi. Moins de six mois après son arrivée, la latéral gauche brésilien va quitter Marseille pour rejoindre Al-Hilal. Une belle opération financière pour les Phocéens qui vont réaliser une plus-value mais un non sens total d'un point de vue sportif que Daniel Riolo a dénoncé.

Le mercato hivernal est particulièrement agité du côté de l'OM. Le club phocéen va boucler sa première vente de l'hiver et pour une fois, les dirigeants marseillais vont réaliser une belle affaire. Acheté 12M€ cet été, Renan Lodi va rapporter 20M€ à l'OM en rejoignant Al-Hilal. Daniel Riolo ne comprend pas le projet sportif de Pablo Longoria qui se sépare d'un joueur à peine arrivé.

«Quelle équipe tu construis en fait à l'OM ?»

« Renan Lodi 20M€ ? C’est bien, c’est plus que ce qu'ils l'ont payé mais quelle équipe tu construis en fait à l'OM ? Tu fais une équipe au mois d'août, tu prends un mec qui doit jouer sur ton côté gauche, tout le monde dit que c'est fantastique, que c'est un mec d'un certain niveau international qui jouait dans un grand club. Bon il est pas génial même carrément mauvais quand il arrive, après on trouve un système où il va un petit peu mieux. Et arrivé l'hiver, tu as une bonne offre et tu le vends... », a lâché Daniel Riolo dans l'After Foot dimanche soir. Le journaliste fustige la décision de l'OM de vendre sa recrue estivale.

«Ça sert à quoi»