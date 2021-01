Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme danger se confirme pour Milik !

Publié le 24 janvier 2021 à 19h15 par A.C.

Arkadiusz Milik, à peine arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance du Napoli, a fait ses premiers pas en Ligue 1.

Ce samedi, Arkadiusz Milik a fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Le Polonais, arrivé en prêt du Napoli, est entré autour de l’heure de jeu, mais n’a pas réussi à avoir un véritable impact sur la rencontre, qui s’est soldée par une victoire de l’AS Monaco (3-1). Après la rencontre, André Villas-Boas a tenu à calmer les choses autour de la recrue phare de l’OM, rappelant qu’il n’a que très peu joué ces derniers mois. « Il ne joue pas depuis le 15 novembre et un match avec la sélection » a expliqué le coach de l’OM. « Il était écarté au Napoli. On ne veut pas trop prendre de risque à cause de ce manque de rythme ». Mais alors que Milik commence à prendre ses premiers repères en France, en Italie on parle toujours de son possible départ...

La Juventus n’a pas oublié Milik