Mercato - OM : Un gros départ d'ores et déjà acté en 2021 ?

Publié le 7 décembre 2020 à 21h15 par D.M.

A en croire le journaliste du Parisien, Jean Saint-Marc, Jordan Amavi a de grandes chances de quitter l’OM à la fin de la saison. Plusieurs équipes de Premier League suivraient de près la situation du latéral gauche.

Pablo Longoria a plusieurs dossiers sensibles à régler. Le Head of football de l’OM tenterait de trouver un accord avec Florian Thauvin, en fin de contrat à la fin de la saison, mais aussi avec Jordan Amavi. Le latéral gauche voit son bail se terminer à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour le prolonger. Selon les dernières informations de L’Equipe, les négociations entre Amavi et ses dirigeants seraient compliquées et la tendance actuelle serait à un départ du joueur à la fin de la saison.

Plusieurs clubs de Premier League sur les traces d’Amavi