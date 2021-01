Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un destin à la Ruffier pour Payet ?

Publié le 13 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En conflit avec André Villas-Boas, Dimitri Payet pourrait connaître un sort à la Stéphane Ruffier qui a récemment été licencié de l'ASSE, comme l'explique Dave Appadoo.

« On ne va pas aller sur cette question, je n'ai pas envie de trop en parler, c'est entre lui et moi, c'est clair. Je pense qu'il va revenir avec sa force, j'ai beaucoup de confiance en lui. C'est un mec que j'adore (...) Avec Dim' on n'a pas d'histoires, ni sur Twitter ni ailleurs, pas de confrontations, rien. On est clairs lui et moi. Il sait qu'il est important pour nous et j'espère qu'il va retrouver le niveau auquel il nous a habitué la saison dernière ». Bien qu'André Villas-Boas ait tenté de désamorcer la polémique concernant Dimitri Payet, qui a débuté les deux dernières rencontres de l'OM sur le banc, la situation semble encore tendue. A tel point de Dave Appadoo, journaliste de France Football , n'exclut pas une fin catastrophique pour Payet à Marseille.

«Ce n'est pas exclu que ça aille plus loin qu'un conflit avec Villas-Boas»